Московский "Локомотив" нанес поражение "Зениту" из Санкт-Петербурга и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу. Субботний матч на московском стадионе "Динамо" завершился победой "Локомотива" со счетом 3:2.

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

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