Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок РоссииРИА Новости 06 июля в 14:01

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, 6 июля
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Московский "Локомотив" нанес поражение "Зениту" из Санкт-Петербурга и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу. Субботний матч на московском стадионе "Динамо" завершился победой "Локомотива" со счетом 3:2.
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