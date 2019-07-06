Футбол

«Зенит» уступил «Локомотиву» СуперкубокВечерний Санкт-Петербург 14:00

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
После подачи углового на 32-й минуте петербургские игроки запутали всех, разыграв мяч. Но на удар почему-то вылетел Смольников и пробил сильно неточно. На 40-й минуте Лунев спас ворота, но в столкновении получил болезненный удар.
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