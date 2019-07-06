После подачи углового на 32-й минуте петербургские игроки запутали всех, разыграв мяч. Но на удар почему-то вылетел Смольников и пробил сильно неточно. На 40-й минуте Лунев спас ворота, но в столкновении получил болезненный удар.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Политика Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.

Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов в июле «Автоновости дня» проанализировали рынок новых автомобилей и составили ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов на сегодняшний день.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Единоборства Джонс победил Сантоса решением судей В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.

Единоборства Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239 Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.

Происшествия При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.

Происшествия На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.

Политика Досрочные парламентские выборы стартовали в Греции Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Греции. Избирательные участки начали свою работу в 7 утра.

Политика В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов Например, в муниципалитете «Звездное» оппозиционерам начали отказывать в регистрации, объясняя это отсутствием необходимых документов.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Происшествия Марш в поддержку сестер Хачатурян прошел сегодня в Ереване Одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян прошли и в Москве, на Болотной площади.

Происшествия Ребенок погиб в ДТП в Подмосковье Пять машин столкнулись в Московской области в районе городского округа Солнечногорск . Погиб ребенок, пострадали четыре человека.

Финансы Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Происшествия Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.

Политика Иран приготовился захватить британский танкер Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.

Происшествия Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей 4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.

Происшествия Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Театры Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр Главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Ростовской филармонии Валентин Урюпин ушел из Пермского театра оперы и балеты.

Происшествия Такси врезалось в остановку в Челябинске Вечером 6 июня черный Datsun вылетел на остановку поселок Бабушкина в Челябинске. Машина врезалась в павильон, где торгуют цветами.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.

Общество Аурен Хабичев о самом дешевом пути к популярности Кажется, я понял, как достичь того, над чем многие современные блогеры ломают голову.

Футбол Месси отказался получать медаль Кубка Америки Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался от получения бронзовой медали Кубка Америки.