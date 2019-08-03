Футбол

«Зенит» уступил «Краснодару» в молодежном первенстве РоссииPiter.tv 10:43

Зенит — Краснодар
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Молодежка петербургского "Зенита" потерпела поражение от "Краснодара" в матче 4 тура чемпионата России среди молоджных команд. Игра закончилась со счетом 2:0. В "Краснодаре" голами отличились Дмитрий Иванов и Руслан Апеков в конце первого тайма и начале второго.
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