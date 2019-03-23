Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеSportbox.RU вчера в 13:01
«Зенит» дома уступил «Аустрии» в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
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Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Общество
В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть
Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Екатеринбурге нашлась пропавшая девушка с татуировкой во всю грудь
Пропавшую в городе Екатеринбург молодую девушку с татуировкой на груди нашли стражи порядка, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:19
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено вчера в 14:31
Авто
Skoda научит авто открываться с помощью смартфона
Специалисты чешской автомобильной компании Skoda запустили испытания специальной технологии, которая позволит курьерам осуществлять доставку товаров непосредственно в багажник автомобиля даже в отсутствии водителя.
Обновлено в 01:26
Авто
Новый бренд Jetta представил свои автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Спорт
Совместное фото Медведевой и Тутберидзе наделало много шума в Сети
Снимки вызвали жаркие дискуссии на просторах Сети.
Обновлено вчера в 15:03
Единоборства
Кубрат Пулев нокаутировал Богдана Дину
Обновлено в 00:31
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Единоборства
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Здоровье
"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год
Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Путешествия
Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане
Обновлено вчера в 05:41
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.
Обновлено вчера в 18:21
Культура
Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт
Певица и актриса Наталья Орейро в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале выразила желание получить российский паспорт.
Обновлено 22 марта в 18:34