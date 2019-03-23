Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеSportbox.RU вчера в 13:01

«Зенит» дома уступил «Аустрии» в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
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«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Советский спортвчера в 12:54

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневниквчера в 12:58

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионатвчера в 12:50

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка78вчера в 13:02

Моцарт на футболе, «вираж» о Заболотном, травма Кузяева. 5 интересных фактов о матче «Зенит» - «Аустрия»

Матч ТВвчера в 15:37

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ruвчера в 04:05
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Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Общество

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть

Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая девушка с татуировкой во всю грудь

Пропавшую в городе Екатеринбург молодую девушку с татуировкой на груди нашли стражи порядка, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:19
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Политика

В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме

Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Обновлено вчера в 14:31
Авто

Skoda научит авто открываться с помощью смартфона

Специалисты чешской автомобильной компании Skoda запустили испытания специальной технологии, которая позволит курьерам осуществлять доставку товаров непосредственно в багажник автомобиля даже в отсутствии водителя.
Обновлено в 01:26
Авто

Новый бренд Jetta представил свои автомобили

В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Политика

Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Спорт

Совместное фото Медведевой и Тутберидзе наделало много шума в Сети

Снимки вызвали жаркие дискуссии на просторах Сети.
Обновлено вчера в 15:03
Единоборства

Кубрат Пулев нокаутировал Богдана Дину

Обновлено в 00:31
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Здоровье

"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год

Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено вчера в 05:41
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Спорт

Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Мали более 130 человек убиты неизвестными

По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.
Обновлено вчера в 18:21
Культура

Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт

Певица и актриса Наталья Орейро в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале выразила желание получить российский паспорт.
Обновлено 22 марта в 18:34
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