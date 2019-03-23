«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеRT на русском 13:29

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.

Происшествия В Париже манифестанты затеяли стычки с полицией В Париже в районе Севастопольского бульвара, пересекающего город с севера на юг, ближе к вечеру произошли столкновения между группой манифестантов, принимающих участие в 19-й «желтой субботе», и полицией.

Политика Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Спорт Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро ЧМ в танцах на льду Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Футбол Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.

Политика Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».

Происшествия Власти США одобрили поправки к программе управления Boeing 737 MAX Обновление к программному обеспечению для самолетов серии Boeing 737 MAX предварительно одобрено Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Армия и оружие СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Политика Зеленский рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины Актёр и шоумен, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал в одном из интервью, что Крым снова станет украинским после того, как произойдёт смена власти в России.

Происшествия Автобус с туристами загорелся в Китае. Жертвами стали 26 человек На скоростной трассе в китайском городе Чандэ (провинция Хунань) вспыхнул туристический автобус, в результате чего 26 человек погибли на месте.

Политика Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.

Шоу-бизнес Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого» Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.

Политика Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".

Политика Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

Здоровье В Челнах пройдет «Школа пациентов», посвященная колоректальному раку 25 марта в челнинском центре социально-психологической поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями пройдет «Школа пациентов», посвященная диагностике и лечению колоректального рака, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.

Происшествия Президентский дворец загорелся в столице Судана Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Политика Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.

Культура Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.

Здоровье Что придумали в России вместо мельдония? Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.