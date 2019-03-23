Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеRT на русском 13:29

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.
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«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Советский спорт12:54

Моцарт на футболе, «вираж» о Заболотном, травма Кузяева. 5 интересных фактов о матче «Зенит» - «Аустрия»

Матч ТВ15:37

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневник12:58

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспресс13:10

«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка7813:02

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионат12:50

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ru04:05
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Происшествия

В Париже манифестанты затеяли стычки с полицией

В Париже в районе Севастопольского бульвара, пересекающего город с севера на юг, ближе к вечеру произошли столкновения между группой манифестантов, принимающих участие в 19-й «желтой субботе», и полицией.
Обновлено в 13:52
Политика

Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП

Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:51
Политика

Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро ЧМ в танцах на льду

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:04
Футбол

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Происшествия

Власти США одобрили поправки к программе управления Boeing 737 MAX

Обновление к программному обеспечению для самолетов серии Boeing 737 MAX предварительно одобрено Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено в 14:20
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Политика

Зеленский рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины

Актёр и шоумен, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал в одном из интервью, что Крым снова станет украинским после того, как произойдёт смена власти в России.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Автобус с туристами загорелся в Китае. Жертвами стали 26 человек

На скоростной трассе в китайском городе Чандэ (провинция Хунань) вспыхнул туристический автобус, в результате чего 26 человек погибли на месте.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой

Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»

Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено в 09:14
Культура

Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

Обновлено в 16:18
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Здоровье

В Челнах пройдет «Школа пациентов», посвященная колоректальному раку

25 марта в челнинском центре социально-психологической поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями пройдет «Школа пациентов», посвященная диагностике и лечению колоректального рака, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Происшествия

В аэропорту Домодедово в самолет пытался проникнуть голый пассажир

Обновлено в 05:57
Спорт

Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США

НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Политика

Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Культура

Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы

По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Здоровье

Что придумали в России вместо мельдония?

Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.
Обновлено в 18:16
Космос

Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта

На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31
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