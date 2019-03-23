Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеRT на русском 13:29
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.
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