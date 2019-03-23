Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеRT на русском 13:29
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.
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Экономика
Экономике США предсказано падение из-за Boeing
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Политика
В ООН указали на статус Голанских высот
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Обновлено вчера в 16:24
Политика
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Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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Происшествия
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Два командира талибов ликвидированы в Афганистане
В результате авиаудара в Афганистане были ликвидированы двое лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) — Муллах Ариф и Мавлави Гиасуддин.
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Происшествия
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Обновлено в 12:57
Общество
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Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
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Политика
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Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем завершилось.
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Обновлено в 13:03
Хоккей
42-летний Хара подписал новый контракт с «Бостоном»
Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Наука
Тираннозавр Скотти оказался самым большим представителем своего вида
Согласно исследованию, Скотти весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных на сегодня тираннозавров.
Обновлено в 08:03
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Политика
Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья
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Обновлено в 11:16
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Петербурге началась волна эвакуаций торговых центров
Вечером в субботу, 23 марта, посетителям двух ТРК «Континент» пришлось оставить шопинг из-за эвакуаций.
Обновлено в 12:42
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика
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Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Спорт
Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»
Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.
Обновлено в 10:00
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46