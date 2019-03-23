Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеRT на русском 13:29

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.
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«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионат12:50

«Зенит» разгромно проиграл «Аустрии» на «Газпром Арене»

Sport24.ru12:49

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневник12:58

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче

Матч ТВ13:01

«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка7813:02

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспресс13:10

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ru04:05
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Экономика

Экономике США предсказано падение из-за Boeing

Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика

В ООН указали на статус Голанских высот

"Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории", - пояснила дипломат.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб

В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Два командира талибов ликвидированы в Афганистане

В результате авиаудара в Афганистане были ликвидированы двое лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) — Муллах Ариф и Мавлави Гиасуддин.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Общество

Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян

Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 13:21
Политика

Мюллер завершил расследование о связях Трампа с Россией

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем завершилось.
Обновлено вчера в 19:24
Спорт

Йоханнес Бе побил рекорд Фуркада по количеству побед за сезон

25-летний норвежец побил рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за один сезон.
Обновлено в 13:03
Хоккей

42-летний Хара подписал новый контракт с «Бостоном»

Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 10:13
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Наука

Тираннозавр Скотти оказался самым большим представителем своего вида

Согласно исследованию, Скотти весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных на сегодня тираннозавров.
Обновлено в 08:03
Футбол

Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»

Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Политика

Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья

Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова страдает от последствий операции на глазах

Обновлено в 13:22
Происшествия

В Петербурге началась волна эвакуаций торговых центров

Вечером в субботу, 23 марта, посетителям двух ТРК «Континент» пришлось оставить шопинг из-за эвакуаций.
Обновлено в 12:42
Политика

Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть

В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Футбол

Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей

Обновлено в 13:06
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Спорт

Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»

Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.
Обновлено в 10:00
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено в 08:50
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46
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