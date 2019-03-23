Футбол

«Аустрия» разгромила «Зенит» в контрольном матчеРоссийская газета 13:49

Петербургский "Зенит" потерпел разгромное поражение от венской "Аустрии" в контрольном матче. "Сине-бело-голубые" уступили со счетом 0:3.
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«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка7813:02

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионат12:50

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспресс13:10

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче

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«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Советский спорт12:54

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневник12:58

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ru04:05
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Общество

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
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В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Обновлено в 12:57
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Космос

Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта

На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Авто

В феврале рынок новых люксовых автомобилей упал в России на четверть

В феврале в России снизился уровень продаж люксовых автомобилей.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Политика

Суд запретил передачу думского мандата Грудинину

В Центризбиркоме России сообщили, что суд в Москве отказался передавать мандат депутата Госдумы коммунисту и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
Обновлено в 11:57
Спорт

IBU признал Павлову лучшим новичком сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 10:15
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Обновлено в 13:53
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+

Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Космос

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Наука

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Новая «кожа» пригодится роботам, для которых не подойдут металлические оболочки.
Обновлено в 03:10
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Футбол

Месси получил травму в сборной Аргентины

За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.
Обновлено в 06:15
Культура

Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США

Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Игры

Компьютер остается приоритетной игровой платформой

В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Судане загорелся президентский дворец

Обновлено в 12:41
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