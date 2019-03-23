Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеRT на русском 13:29

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.
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«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Советский спорт12:54

«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка7813:02

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионат12:50

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспресс13:10

Моцарт на футболе, «вираж» о Заболотном, травма Кузяева. 5 интересных фактов о матче «Зенит» - «Аустрия»

Матч ТВ15:37

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневник12:58

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ru04:05
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью

Известная певица Катя Лель до сих пор не может прийти в себя от новости о смерти Юлии Началовой с которой у нее были достаточно близкие отношения.
Обновлено в 11:26
Музыка

Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»

Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:07
Гаджеты

Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация

У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Культура

Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»

Обновлено в 06:52
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено в 19:11
Технологии

Исследование: кто больше занимается сексом в возрасте за 50 (CNN, США) (CNN)

Количество людей, с которыми вы занимаетесь сексом — это ваш личный выбор.
Обновлено в 07:01
Игры

В YouTube размещен трейлер новой игры GTA VI

На всемирно известном ресурсе YouTube выложен трейлер, ориентировочно новой игры GTA VI.
Обновлено 21 марта в 10:58
Экономика

Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Космос

10 захватывающих и малоизвестных фактов о «Титанике»

Обновлено в 06:57
Происшествия

Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

Обновлено в 14:51
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Спорт

Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:34
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Филадельфию»

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.
Обновлено в 15:36
Спорт

Мустафина стала первой в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

Обновлено в 17:20
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Старом Осколе полицейский застрелил напавшего на него подозреваемого

В Старом Осколе Белгородской области сотрудник патрульно-постовой службы открыл огонь из табельного оружия и застрелил 37-летнего подозреваемого, напавшего на него.
Обновлено в 07:43
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
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