Баскетбол
«Зенит» уступил «Андорре» в матче ЕврокубкаSport24.ru 15:56
Петербургский «Зенит» проиграл «Андорре» в выездном матче 4-го тура Топ-16 Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 86:74 в пользу хозяев. В составе российского клуба 19 очками отметился Коди Миллер-Макинтайр, еще 13 набрал Джейлен Рейнолдс.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 18:02, Ашберн
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