Баскетбол

«Зенит» уступил «Андорре» в матче ЕврокубкаSport24.ru 15:56

Петербургский «Зенит» проиграл «Андорре» в выездном матче 4-го тура Топ-16 Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 86:74 в пользу хозяев. В составе российского клуба 19 очками отметился Коди Миллер-Макинтайр, еще 13 набрал Джейлен Рейнолдс.
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«Зенит» уступил «Андорре»

Спорт-Экспресс16:33

Еврокубок. Топ-16. 4-й тур. «Локо» обыграл «Ульм», УНИКС на выезде победил «Цедевиту», «Зенит» уступил «Андорре»

Sports.ru07:04

«Зенит» уступил «Андорре» в матче Еврокубка

Sport24.ru15:56

19 очков Миллер-Макинтайра не помогли «Зениту» в матче с «Андоррой»

Чемпионат15:57

«Зенит» снова уступил «Андорре» в Еврокубке

Нева Спорт15:59

«Зенит» может хлопнуть дверью, но распахнуть ее перед собой шансов почти нет

Спорт уик-энд16:02

«Зенит» проиграл в Андорре в матче Еврокубка

Матч ТВ15:59
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Баскетбол

«Локомотив-Кубань» победил «Ратиофарм Ульм» в Еврокубке

Обновлено в 15:12
Баскетбол

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Баскетбол

Джеймс Харден: «Хочу видеть Мело играющим в баскетбол и счастливым»

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Баскетбол

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Лидер «Пеликанс» может пропустить четыре недели из-за травмы пальца

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Баскетбол

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Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич поделился ожиданиям от матча Кубка ФИБА-Европа.
Обновлено в 05:34
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Форвард «Далласа» Дирк Новицки получил приглашение принять участие в конкурсе трехочковых бросков в этом году, сообщает The New York Times.
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Лука Дончич разорвал на себе майку

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Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Стребков стал автором невероятного попадания в матче Лиги чемпионов с «Ле-Маном» (74:89).
Обновлено в 05:00
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Джеймс Долан больше не является владельцем «Нью-Йорк Либерти»

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Обновлено в 12:33
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НБА. «Индиана» – «Торонто», «Филадельфия» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

Во встрече лидеров Востока «Индиана» примет «Торонто». «Филадельфия» дома сыграет с «Сан-Антонио».
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Андорра
Государство
Одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией, а также ассоциированное с ними. Название страны происходит от andurrial - «пустошь».
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