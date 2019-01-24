Баскетбол

«Зенит» вновь проиграл «Андорре» в матче ЕврокубкаПетербургский дневник 00:05

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде вновь уступил испанской «Андорре» в матче Топ-16 Кубка Европы. Поединок прошел накануне, 23 января. Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 86:74.
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Одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией, а также ассоциированное с ними. Название страны происходит от andurrial - «пустошь».
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