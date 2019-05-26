Футбол
«Зенит» по посещаемости превзошел европейские футбольные чемпионатыТелеканал Санкт-Петербург 11:53
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русском12:22
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Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Среди плененных ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Как ранее сообщали власти самопровозглашенной республики, при задержании грузовика с военнослужащими при них были обнаружены форма, автомобильные номера и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатка, в связи с чем задержанных заподозрили в попытке организации диверсии.
Обновлено в 02:21
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Футбол
Почему ЦСКА выдал такой странный сезон и что будет дальше
Осенний восторг и весеннее уныние мешают объективному восприятию сезона ЦСКА, но если копнуть глубже, то видно: даже после переделки состава этот сезон мог быть успешнее.
Обновлено в 09:11
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам
«Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.
Обновлено в 17:33
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения подруги
Российская актриса Кристина Асмус рассказала и показала, как отметила день рождения своей подруги.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С
В четверг стало известно, что истребитель F-16C, принадлежащий 64-й эскадрилье «Агрессор» американских ВВС, которая базируется в штате Невада в США, перекрасили в «цифровой» камуфляж российского Су-57.
Обновлено в 10:36
Экономика
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
«Вот это глубина!»: Екатерина Климова продемонстрировала роскошное декольте
41-летняя актриса после спектакля «Мастер и Маргарита» опубликовала в Instagram черно-белый снимок в компании с актером Сергеем Алдониным, представ перед подписчиками в черном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 14:01
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59