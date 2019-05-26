Футбол

«Зенит» стал самой посещаемой футбольной командой РоссииФорпост Северо-Запад вчера в 12:11

В воскресенье, 26 мая, стало известно, что по итогам прошедшего сезона годов петербургский клуб «Зенит» стал самой посещаемой командой в России. С июля 2018 года по май 2019-го на домашних матчах сине-бело-голубых побывали 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков.
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Как сообщила пресс-служба
 РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).
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