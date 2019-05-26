Футбол
«Зенит» стал самой посещаемой футбольной командой РоссииФорпост Северо-Запад вчера в 12:11
В воскресенье, 26 мая, стало известно, что по итогам прошедшего сезона годов петербургский клуб «Зенит» стал самой посещаемой командой в России. С июля 2018 года по май 2019-го на домашних матчах сине-бело-голубых побывали 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русскомвчера в 12:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество
Лето в России начнется с жаркой погоды
Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Политика
В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом
В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Кино
Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Зенит» планирует сохранить Кокорина и Жиркова
Что касается трансферных слухов, то клуб постарается удержать Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Михаила Кержакова.
Обновлено в 03:50
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Футбол
Игрок «Челси» Канте может пропустить финал Лиги Европы
Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте может пропустить финал Лиги Европы против "Арсенала" из-за повреждения.
Обновлено в 03:19
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз
Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27
Футбол
29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренером
Обновлено в 04:32
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Обновлено вчера в 07:06
Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Здоровье
В Пензе работники скорой помощи устроят «итальянскую забастовку»
С 27 мая актив профсоюза «Действие» на Пензенской областной станции скорой медицинской помощи принял решение о начале «итальянской забастовки», сообщает портал российского врача «Медвестник».
Обновлено 24 мая в 05:44
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке
Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.
Обновлено в 02:13
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Религия
В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.
Обновлено в 04:32
Общество
Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой
Библейский центр утверждает, что российские власти нарушили право на свободу вероисповедания (ст. 9 Конвенции о защите прав человека) и свободу объединений (ст. 11).
Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты
Официально: процессоры Ryzen третьего поколения выпустят 7 июля
Генеральный директор компании AMD Лиза Су раскрыла карты относительно новых 7-нанометровых процессоров Ryzen третьего поколения.
Обновлено в 03:26
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Транспорт
Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России
Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
Обновлено в 02:18
Технологии
В TikTok рассказали, сколько миллионов россиян пользуется их приложением
Оказалось, что им пользуются 8 миллионов человек. Об этом сообщили в Гонконге на конференции «Измени сознание».
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено вчера в 13:06