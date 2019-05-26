Футбол
«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчейМойка78 вчера в 11:01
Матчи «Зенита» на «Газпром Арене» в Петербурге снова стали самыми посещаемыми в российском чемпионате. Менее чем за год их посмотрели 1,1 млн зрителей. «Зенит» обновил собственный рекорд посещаемости матчей среди российских клубов в премьер-лиге.
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русскомвчера в 12:22
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