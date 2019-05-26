Футбол
«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемостиСпорт-Экспресс 10:05
Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской премьер-лиги как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ. По этому показателю "Зенит" опережает все европейские футбольные чемпионаты.
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Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русском12:22
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