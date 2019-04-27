Футбол
«Зенит» упустил победу над «Крыльями Советов»Матч ТВ 07:51
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура молодежного первенства России.
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