Футбол

«Зенит» упразднил должность президентаNews.ru 08:33

«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба. Занимавший ранее этот пост Александр Медведев теперь является генеральным директором. Как сообщает Sport24, переименование должности связано с юридическими аспектами.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Зенит» упразднил должность президента, Медведев стал генеральным директором

По информации Sport24, «Зенит» упразднил должность президента клуба. Александр Медведев теперь является не президентом, а генеральным директором «Зенита». Именно так его должность теперь называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.
Sport24.ru06:34

Подробнее о событии

Александр Медведев: «Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть»

Спорт-Экспресс09:50

ФК «Зенит» упразднил пост президента. Александр Медведев займет должность гендиректора

ТАСС09:00

«Зенит» упразднил должность президента клуба

Советский спорт07:34

В «Зените» упразднена должность президента клуба

78.ru08:20

«Зенит» упразднил должность президента клуба. Медведев теперь только директор

Фонтанка.Ру07:40

Медведев рассказал об упразднении в «Зените» должности президента

Чемпионат08:45

«Зенит» упразднил должность президента, Медведев стал генеральным директором

Sport24.ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

Обновлено в 10:26
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика

Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Опубликовано видео горящего корабля на бывшем заводе Порошенко

Очевидцы произошедшего опубликовали видео пожара на пирсе предприятия.
Обновлено в 07:10
Политика

США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном

Создание европейцами механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для торговли с Ираном в обход американских ограничений может обернуться санкциями против самой Европы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Здоровье

Непривитых от кори детей в Петербурге лишают отдыха в лагерях

Детей, не поставивших прививку от кори, не пустят в лагеря и санатории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Общество

Коллекторам запретят взыскивать долги по ЖКХ

В России вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ЖКХ.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Любимый дезодорант вывел подростка из комы

Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
Обновлено в 10:00
Здоровье

Депутат: Новые правила ОМС зададут тренд на сохранение здоровья

В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которым жителей страны разделят на три группы здоровья.
Обновлено в 02:53
Космос

Chandra находит изгнанные из галактик звездные дуэты

Эффект отдачи может пнуть звезду с такой силой, что она будет изгнана из галактики, где она находится.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского гражданства.
Обновлено в 11:22
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.
Обновлено в 10:30
Здоровье

В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану

Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено в 10:09
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Происшествия

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Советские большие противолодочные корабли станут ударными

Модернизированные большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой» поступят в Военно-морской флот России до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора

48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

На границе Эстонии и России пограничникам приходится перенаправлять пешеходов, курсирующих от Нарвы в Ивангород и обратно из-за роя пчел.
Обновлено в 10:27
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное