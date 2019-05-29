Футбол
«Зенит» упразднил должность президентаNews.ru 08:33
«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба. Занимавший ранее этот пост Александр Медведев теперь является генеральным директором. Как сообщает Sport24, переименование должности связано с юридическими аспектами.
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Футбол
«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний
Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
Обновлено в 14:26
Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.
Обновлено в 16:49
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Теннис
Надаль вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:01
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении
В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, забивший 11 голов в 13 матчах.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Политика
Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.
Обновлено в 16:39
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Apple получила патент на складной экран
Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях
Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь
Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Общество
Süddeutsche Zeitung (Германия): здесь строят «Северный поток — 2» (Süddeutsche Zeitung)
По лицу Виктора Моисеева пробегает улыбка.
Обновлено в 17:10
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Общество
Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»
Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Обновлено в 13:01
Гаджеты
Xiaomi показала смартфоны Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52