«Зенит» упразднил должность президентаNews.ru 08:33

По информации Sport24, «Зенит» упразднил должность президента клуба. Александр Медведев теперь является не президентом, а генеральным директором «Зенита». Именно так его должность теперь называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.

с чего всё началось

«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба. Занимавший ранее этот пост Александр Медведев теперь является генеральным директором. Как сообщает Sport24, переименование должности связано с юридическими аспектами.

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