«Зенит» упразднил должность президентаГазета.Ru 08:20

По информации Sport24, «Зенит» упразднил должность президента клуба. Александр Медведев теперь является не президентом, а генеральным директором «Зенита». Именно так его должность теперь называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.

с чего всё началось

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба. Александр Медведев с настоящего времени будет именоваться генеральным директором "Зенита". Именно так его должность теперь указана на официальном сайте сине-бело-голубых.

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