Футбол

«Зенит» упразднил должность президентаГазета.Ru 08:20

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба. Александр Медведев с настоящего времени будет именоваться генеральным директором "Зенита". Именно так его должность теперь указана на официальном сайте сине-бело-голубых.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Зенит» упразднил должность президента, Медведев стал генеральным директором

По информации Sport24, «Зенит» упразднил должность президента клуба. Александр Медведев теперь является не президентом, а генеральным директором «Зенита». Именно так его должность теперь называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.
Sport24.ru06:34

Подробнее о событии

Александр Медведев: «Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть»

Спорт-Экспресс09:50

Александр Медведев перестанет быть президентом «Зенита»

Петербургский дневник07:07

В «Зените» упразднена должность президента клуба

78.ru08:20

«Зенит» упразднил должность президента клуба. Медведев теперь только директор

Фонтанка.Ру07:40

«Зенит» упразднил должность президента клуба

Советский спорт07:34

«Зенит» упразднил должность президента, Медведев стал генеральным директором

Sport24.ru06:34

Медведев рассказал об упразднении в «Зените» должности президента

Чемпионат08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Авто

BMW представил обновленный кроссовер BMW X1

Параллельно с выпуском нового поколения хэтчбека 1-серии автобренд выпускает рестайлинг уже существующего компактного кроссовера, получившего значительные изменения, но при этом придерживающегося нового корпоративного стиля марки.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Кравчук объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, занимавший пост первого главы Украинского государства, объяснил, почему действующий лидер страны Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - сообщает в инстаграме дагестанская полиция.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

OverDrive: BoombI4 заменит Edward в составе NaVi

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Экс-министра транспорта Прикамья приговорили к 8,5 годам колонии

Обновлено в 07:19
Футбол

Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост

ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Спорт

Женская сборная России уступила Японии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче предварительного раунда Лиги наций в Турции - 1:3. Это поражение стало для национальной команды четвертым в пяти встречах турнира.
Обновлено в 09:46
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Наука

Jaguar Land Rover представил сенсорный руль-навигатор

Jaguar Land Rover (JLR) представил сенсорный руль-навигатор, способный подсказывать водителям путь по заданному маршруту, не отвлекая их от дороги.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:06
Политика

Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.
Обновлено в 09:13
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Обновлено вчера в 09:30
Экономика

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Культура

YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике

В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Энергетика

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное