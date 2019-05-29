Футбол
«Зенит» упразднил должность президентаГазета.Ru 08:20
По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба. Александр Медведев с настоящего времени будет именоваться генеральным директором "Зенита". Именно так его должность теперь указана на официальном сайте сине-бело-голубых.
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По информации Sport24, «Зенит» упразднил должность президента клуба. Александр Медведев теперь является не президентом, а генеральным директором «Зенита». Именно так его должность теперь называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.Sport24.ru06:34
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