Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный всё ещё может перейти в «Сочи». «Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.

с чего всё началось

Ранее форвард отказывался от перехода в клуб из-за понижения зарплаты, однако «Зенит» продолжает убеждать игрока. Петербургский клуб может разорвать с Заболотным контракт, также рассматривается вариант с арендным соглашением.

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