Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»Нева Спорт 06:25
Ранее форвард отказывался от перехода в клуб из-за понижения зарплаты, однако «Зенит» продолжает убеждать игрока. Петербургский клуб может разорвать с Заболотным контракт, также рассматривается вариант с арендным соглашением.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный всё ещё может перейти в «Сочи». «Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.Чемпионат05:36
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