Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 07:53

Зенит — Крылья Советов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:2. В составе хозяев отличились защитник Кирилл Алоян и форвард Никита Симдянкин. У самарцев дубль оформил нападающий Егор Голенков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Молодежки «Зенита» и «Крыльев Советов» разошлись с ничьей 2:2

Невские Новости09:12

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве

Sport24.ru08:09

«Крылья Советов» летят вниз. Что за соперник едет в гости к «Зениту»

Спорт день за днем03:16

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс07:53

«Зенит» упустил победу над «Крыльями Советов»

Матч ТВ07:51

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодёжного первенства

Чемпионат07:51

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве России

РИА Новости08:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Обновлено в 08:42
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби

Обновлено в 09:35
Политика

Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика

Последнюю ракету «Союз» с украинскими деталями отправили на Байконур

Обновлено в 05:28
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Космос

«Космокурс» планирует сажать корабли с космическими туристами без применения парашютов

Компания "Космокурс", развивающая в России частный космический туризм, планирует отказаться от использования парашютов при посадке в пользу приземления с помощью двигателей.
Обновлено в 01:07
Происшествия

На отца сестер Хачатурян могут посмертно завести дело, заявил адвокат

Обновлено в 09:47
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено вчера в 00:07
Авто

Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Спорт

Панова приняла решение оставить Тараканову в своей группе

15-летняя Тараканова по окончании сезона покинула академию Евгения Плющенко и вернулась к Пановой, которая ранее сообщала, что еще не приняла решение о продолжении работы с бывшей подопечной.
Обновлено в 08:35
Наука

Определены наилучшие для творчества периоды жизни

Обновлено вчера в 05:57
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Обновлено в 09:30
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

«Транснефть»: загрязнение в трубопроводе «Дружба» было умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану

Наталья Штурм отметила, что редко победители различных шоу становятся настоящими звёздами.
Обновлено в 08:59
Спорт

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Обновлено в 08:53
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное