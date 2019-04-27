Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 07:53
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:2. В составе хозяев отличились защитник Кирилл Алоян и форвард Никита Симдянкин. У самарцев дубль оформил нападающий Егор Голенков.
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