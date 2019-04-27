«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов»Мойка78 вчера в 21:40

В Петербурге в рамках 26-го тура молодежного первенства прошел матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и самарским «Крылья Советов». Встреча закончилась ничьей — со счетом 2:2. Первыми счет открыла команда с берегов Невы. После розыгрыша углового отличился защитник Кирилл Алоян.

Музыка Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Хоккей Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).

Политика Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.

Политика В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Наука Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.

Космос В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.

Происшествия Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.

Армия и оружие Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск «В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.

Футбол Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.

Шоу-бизнес Роман с Лавровым, агрессия и конфликт с Бондарчуком: как Элина Быстрицкая нажила себе врагов Элина Быстрицкая прожила яркую и насыщенную жизнь: сыграла несколько запоминающихся ролей, была звездой Малого театра, а последние несколько лет начала петь.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.

Политика Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.

Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Футбол Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Политика Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.

Игры Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.