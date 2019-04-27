Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов»Мойка78 21:40

Зенит — Крылья Советов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В Петербурге в рамках 26-го тура молодежного первенства прошел матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и самарским «Крылья Советов». Встреча закончилась ничьей — со счетом 2:2. Первыми счет открыла команда с берегов Невы. После розыгрыша углового отличился защитник Кирилл Алоян.
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