«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов»Мойка78 21:40

В Петербурге в рамках 26-го тура молодежного первенства прошел матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и самарским «Крылья Советов». Встреча закончилась ничьей — со счетом 2:2. Первыми счет открыла команда с берегов Невы. После розыгрыша углового отличился защитник Кирилл Алоян.

Общество Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.

Энергетика Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Кино Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.

Политика Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.

Музыка После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Здоровье Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.

Происшествия Крупный пожар в Воронежской области локализован Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.

Армия и оружие Грузинские пехотинцы прибыли в Афганистан В Афганистан в рамках ротации прибыли военнослужащие 43-го батальона IV-й механизированной бригады Министерства обороны Грузии для несения службы по обеспечению безопасности на авиабазе Баграм, пишет 27 апреля «Грузия-онлайн».

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Происшествия В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Общество На реке Меконг завершился 81-й патруль Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы В порту Гуаньлэй провинции Юньнань на юго-западе Китая завершился 81-й совместный патруль Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы на реке Меконг, сообщает агентство Синьхуа.

Политика В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.

Политика Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.

Футбол Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.