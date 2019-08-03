Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. "Краснодар" вышел вперед на 80-й минуте после автогола защитника "сине-бело-голубых" Дугласа Сантоса.

Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Происшествия Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.

Происшествия Российские туристы застряли в Болгарии Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.

Спорт Звезда британского спорта готовится рассказать о своем положительном ВИЧ-статусе Звезда британского спорта, чье имя не разглашается, в ближайшее время собирается сообщить в социальных сетях о своем положительном ВИЧ-статусе, утверждает The Sun.

Финансы Курс рубля начал падать на фоне новостей о санкциях США Специалисты уверены, что курс валют в России изменился на фоне новостей о введении санкций со стороны США, а также из-за торговой войны Вашингтона и Пекина.

Происшествия В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.

Политика Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.

Футбол Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против Спартака (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе.

Экономика Международный инвестиционный банк заработал за полугодие 2,87 млн eвро Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил первое полугодие с прибылью в размере 2,87 млн евро, обеспеченной ростом чистого процентного и комиссионного дохода, улучшением качества кредитного портфеля при достаточном уровне резервирования и строгом контроле расходов.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Политика Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Авто Volkswagen отзовет свыше 27 тысяч автомобилей В США будут отозваны свыше 27 тысяч Passat CC и Tiguan, проблема связана с неисправностью подушек безопасности.

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Космос Умер астрофизик Николай Кардашев В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.

Армия и оружие Военный дар на службе народного самоубийства: рейд генерала Мамантова «Мамантова рейд принес большие разрушения и потери, затруднил управление войсками Южного фронта, отвлек часть сил советских войск, но главной цели — сорвать наступление советских войск Южного фронта — не достиг».