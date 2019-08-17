Футбол

«Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью дома в большинствеGazeta.SPb 14:17

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
Ранее GazetaSPb сообщила, что первый тайм матча в Санкт-Петербурге оказался жестким.
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