«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Анжи»DP.RU 06:42

"Зенит" сыграет в лазурной форме в матче против "Анжи". Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщается на сайте петербургского клуба.

«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Анжи»

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