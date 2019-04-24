Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителейСоветский спорт 05:51
Зенит на своем поле примет московское Динамо. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, на матче ожидается до 44 тысяч зрителей. Крыша на стадионе в Санкт-Петербурге во время матча будет закрыта.
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Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов
Отмечается, что в список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 м, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы.
Обновлено в 05:53
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Здоровье
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года», - говорится в докладе.
Обновлено в 04:33
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Музыка
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Игры
Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic
Последнее особенно затронуло публику, поскольку этим недовольны и посетители Metacritic, где у игры также низкий пользовательский рейтинг — 26% при среднем балле журналистов в 83%.
Обновлено в 04:21
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Политика
Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»
Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23