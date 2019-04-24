Футбол

На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителейСоветский спорт 05:51

Зенит — Динамо
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит на своем поле примет московское Динамо. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, на матче ожидается до 44 тысяч зрителей. Крыша на стадионе в Санкт-Петербурге во время матча будет закрыта.
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