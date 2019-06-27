Футбол
«Зенит» сыграет в баскетбольной ЕвролигеТелеканал 360° вчера в 19:10
Петербургский «Зенит» получил официальное приглашение — Wild Card — от Евролиги для выступления в регулярном чемпионате самого престижного континентального баскетбольного турнира. Как сообщила пресс-служба клуба, «Зенит» получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги — 2019/20.
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Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.
Обновлено 26 июня в 05:59
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 01:11
Политика
Климкин увидел «ловушку» в предложении МИД России
Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что официальное предложение МИД России по украинским морякам якобы представляет собой «ловушку» для Киева.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области
"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Футбол
Мадагаскар обыграл Бурунди в матче Кубка африканских наций
Матч второго тура группового этапа в квартете В завершился победой Мадагаскара со счетом 1:0.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Ликование выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видео
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Компания Chrysler решила «возродить» минивэн Voyager
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству
С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Политика
ДНР и ЛНР передадут Украине четверых военнопленных
Передача пленных состоится 28 июня в белорусской столице.
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено вчера в 08:12
Путешествия
Названа минимальная стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Экономика
Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай
Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода собралась замуж
Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.
Обновлено вчера в 22:25