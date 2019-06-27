Футбол

«Зенит» сыграет в баскетбольной ЕвролигеТелеканал 360° вчера в 19:10

Петербургский «Зенит» получил официальное приглашение — Wild Card — от Евролиги для выступления в регулярном чемпионате самого престижного континентального баскетбольного турнира. Как сообщила пресс-служба клуба, «Зенит» получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги — 2019/20.
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