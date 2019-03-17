Сегодня «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком»Петербургский дневник вчера в 23:35

Сегодня петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в рамках 20 тура РФПЛ. Встреча пройдёт на поле столичного стадиона «Открытие-Арена». Игру доверили судить воронежскому арбитру Владимиру Москалёву, который работал на матче команд в прошлом сезоне.

Сегодня «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком»

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