Футбол

«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в лазурной формеSportbox.RU 03:36

Зенит — Вильярреал
сегодня
в 12:55
Лига Европы, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Футболисты «Зенита» проведут встречу в Санкт-Петербурге в форме лазурного цвета. Игроки «Вильярреала» выйдут на поле в желтых футболках. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 марта.
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