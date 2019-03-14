Футбол

«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» без ДзюбыФорпост Северо-Запад вчера в 14:59

На ворота встанет Андрей Лунёв. Напомним, неделю назад «Зенит» дома проиграл испанскому «Вильярреалу». Первый матч 1/8 финала Лиги Европы закончился со счётом 1:3.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вильярреал» – «Зенит» – 2:1, 14 марта 2019 года, обзор матча Лиги Европы

Чемпионатвчера в 17:55

«Вильярреал» – «Зенит»: Дзюба - вне заявки

Спорт-Экспрессвчера в 14:36

«Зенит» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Советский спортвчера в 14:42

«Вильярреал» — «Зенит»: Дзюба не попал в заявку гостей

Sport24.ruвчера в 14:36

Азмун и Дриусси выйдут в основе «Зенита» на игру с «Вильярреалом», Дзюба — вне заявки

Матч ТВвчера в 14:45

Дзюба не сыграет за «Зенит» в ответном матче с «Вильярреалом»

Петербургский дневниквчера в 14:56

«Вильярреал» - «Зенит»: Дзюбу не включили в стартовый состав на ответный матч Лиги Европы

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли до 27 человек

В результате стрельбы, произошедшей в двух мечетях в Новой Зеландии, погибли, по последним данным, до 27 человек.
Обновлено в 00:49
Космос

Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС

Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы

Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной

Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Общество

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

Обновлено вчера в 16:38
Транспорт

ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Политика

КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации

Как отметила Цой Сон Хи, позже в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".
Обновлено в 01:45
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ

Обновлено в 01:15
Армия и оружие

В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Финансы

ЦБ: эффект на инфляцию от повышения НДС исчерпан

Повышение НДС в целом перестало влиять на рост цен, но некоторые отложенные эффекты могут проявиться в ближайшие месяцы, говорится в комментариях ЦБ об инфляции.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 13 марта в 21:02
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве

Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика

Нефть Brent вернулась к $67 за баррель

Нефть Brent, достигавшая в ходе сессии $68,14 за баррель, закрылась на уровне $67,19 за баррель.
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.
Обновлено в 01:05
Футбол

Вильярреал — Зенит 2:1

"Вильярреал" удвоил преимущество в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита".
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Путешествия

Стало известно, какое место в самолете выбрать тем, кто боится летать

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину

Обновлено вчера в 05:09
Авто

Tesla представила новый электромобиль Model Y

Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
Обновлено в 01:35
Политика

В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине

Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Швеции задержан террорист, разыскиваемый Россией

Полиция Швеции задержала мужчину, которого в России подозревают в терроризме.
Обновлено в 00:10
Политика

В Раде заявили, что Украину покинули десять миллионов человек

Более десяти миллионов трудоспособных украинцев покинули страну и развивают экономику других стран.
Обновлено в 00:39
Политика

Трамп пригрозил ЕС введением новых торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп на встрече 14 марта в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что США могут ввести пошлины на ряд европейских товаров, если ЕС откажется ввести переговоры по торговле.
Обновлено вчера в 12:11
Транспорт

Автолюбители Москвы нашли хитрый способ парковаться бесплатно

Обновлено в 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Смольников
Российский футболист
Российский футболист, Мастер спорта России, защитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное