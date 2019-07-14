Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Тамбовом» в лазурной форме. «Играем в лазурной форме!» — об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter. Напомним, что матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге сегодня, 14 июля.

«Зенит» сыграет с «Тамбовом» в лазурной форме

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