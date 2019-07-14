Футбол

«Зенит» сыграет с «Тамбовом» в лазурной формеМойка78 04:18

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Тамбовом» в лазурной форме. «Играем в лазурной форме!» — об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter. Напомним, что матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге сегодня, 14 июля.
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