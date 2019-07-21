Футбол
«Зенит» сыграет с «Сочи» во втором туре РПЛНева Спорт вчера в 20:03
Петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Сочи» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 21 июля, и начнётся в 21:30 по московскому времени. В предыдущем матче подопечные Сергея Семака одержали домашнюю победу над новичком чемпионата России — «Тамбовом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике
Обновлено в 10:27
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Политика
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Обновлено в 08:47
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Кино
Анджелина Джоли сыграет в «Вечных» Marvel
Американская актриса Анджелина Джоли сообщила о том, что примет участие в съемках фильма «Вечные» кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 06:26
Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Зрители VK Fest рассказали о впечатлениях от шоу Бузовой
Певица Ольга Бузова стала одной из главных сенсаций первого дня масштабного фестиваля VK Fest, который уже в пятый раз проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:33
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Google Pixel 4 лишится выреза в экране и получит двойную камеру
После официальной публикации фото девайса Google предполагалось что смартфон лишится выреза в экране и получит двойную камеру или датчик распознавания лиц.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Транспорт
На КАД и «Сортавале» из-за аварии отключили табло и знаки информации
Как стало известно в воскресенье, 21 июля, на КАД и трассе «Сортавала» на сутки отключили табло и знаки переменной информации.
Обновлено в 08:58
Наука
Лучшее за день. 19 июля
Обновлено 19 июля в 16:58
Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Единоборства
Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком
Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33