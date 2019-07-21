Футбол

«Зенит» сыграет с «Сочи» во втором туре РПЛНева Спорт вчера в 20:03

Сочи — Зенит
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
Петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Сочи» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 21 июля, и начнётся в 21:30 по московскому времени. В предыдущем матче подопечные Сергея Семака одержали домашнюю победу над новичком чемпионата России — «Тамбовом».
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