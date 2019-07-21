Футбол
«Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛПетербургский дневник 00:04
Матч второго тура чемпионата пройдёт на стадионе «Фишт» в южной столице страны. Это будет первая встреча в истории команд. Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».
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Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Степной пожар под Новоорском тушат с воздуха
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Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
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Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
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Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
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Футбол
«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов
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Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
В Сети опубликована видеозапись того, как Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, который шел под британским флагом.
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Политика
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От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в Ростове
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
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Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу
Обновлено вчера в 13:24
Общество
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Армия и оружие
В ДНР заявили, что контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения
Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донбассе, не нарушая режима прекращения огня, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 06:13
Политика
МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах
В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Транспорт
Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 16:07
Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Игры
В Mordhau введут новые карты и рейтинговый режим
Скоро в игре появятся две новые карты: «Фейтория», на которой расположат город и прилегающую к нему деревушку, и замок Кастелло.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В США нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
Скопление припаркованных самолетов Boeing 737 Max обнаружили в аэропорте Южной Калифорнии в Викторвилле (США), сообщило британское издание Daily Mail.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
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Общество
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Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера
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Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Политика
«Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами
Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.
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