Футбол

«Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛПетербургский дневник 00:04

Сочи — Зенит
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
Матч второго тура чемпионата пройдёт на стадионе «Фишт» в южной столице страны. Это будет первая встреча в истории команд. Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».
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