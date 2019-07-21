Матч второго тура чемпионата пройдёт на стадионе «Фишт» в южной столице страны. Это будет первая встреча в истории команд. Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».

«Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛ

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