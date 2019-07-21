Футбол
«Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛПетербургский дневник 00:04
Сегодня футбольный «Зенит» сыграет с дебютантом российской футбольной Премьер-Лиги - клубом «Сочи». Матч второго тура чемпионата пройдёт на стадионе «Фишт» в южной столице страны. Это будет первая встреча в истории команд.
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Сочи – Зенит 21 июля 2019: Прогноз на матч 2 тура чемпионата России по футболу
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Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
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