Футбол
«Зенит» сыграет с «Сарпсборгом»Петербургский дневник вчера в 02:17
Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Ранее на сборе в Испании «Зенит» провел две контрольных встречи – 2 февраля был обыгран местный «Эльче» (2:0), 4 февраля нулевой ничьей закончилась встреча с люксембургским «Дюделанжем».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Названы Топ-5 сомнительных «помощников» для русского водителя
Эксперты издания «Тарантас» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
Обновлено в 04:59
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка
Специалисты портала speedme.ru изучили автомобильный рынок и представили пятерку лучших моделей, которые заинтересую автолюбителей.
Обновлено в 03:31
Авто
Начато строительство азербайджано-российского автомобильного завода
Строительство совместного азербайджано-российского завода по производству легковых и грузовых автомобилей начато 9 февраля в Азербайджане, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Путешествия
Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Общество
Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети
Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Самолет снесло ветром во время посадки в Великобритании
Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.
Обновлено в 01:14
Авто
Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала
«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту
В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Степной суслик помог археологам найти древний клад
Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.
Обновлено 07 февраля в 13:56
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до «Baa3»
Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Die Welt: дипломатов в Брюсселе предупредили о российских шпионах
Структуры внутренней безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредили работающих в Брюсселе европейских дипломатов о том, что в бельгийской столице орудуют сотни китайских и российских шпионов.
Обновлено в 04:05
Общество
Дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию ЕСПЧ
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил о том, что дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что все стадии защиты мессенджера в российских судах уже пройдены.
Обновлено в 02:58
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Во Франции в эту субботу «желтые жилеты» проведут 13-й день протестов
Движение "желтых жилетов" намеревается в эту субботу провести очередной, 13-й по счету, день протестных акций.
Обновлено в 00:00
Кино
Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский
В Москве на 84-м году жизни умер знаменитый актёр театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено вчера в 01:43
Спорт
Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей в одиночном разряде у женщин на чемпионате четырех континентов, проходящем в Анахайме (США), сообщает 9 февраля Сhampionat.com.
Обновлено в 03:51