Футбол

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурной формеНева Спорт 04:19

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветами формы на матч 21 тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Фотографию комплекта выложила пресс-служба клуба в официальном «Твиттере» сине-бело-голубых. Сегодня «Зенит» проведет матч с «Оренбургом» в лазурной форме.
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