«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурной формеНева Спорт 04:19

Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветами формы на матч 21 тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Фотографию комплекта выложила пресс-служба клуба в официальном «Твиттере» сине-бело-голубых. Сегодня «Зенит» проведет матч с «Оренбургом» в лазурной форме.

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурной форме

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