Футбол
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурной формеНева Спорт 04:19
|33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
|40′
Сердар Азмун
|48′
|66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|74′
|74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
|75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
|77′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
22
Дзюба
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
23
Бреев
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
88
Галаджан
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветами формы на матч 21 тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Фотографию комплекта выложила пресс-служба клуба в официальном «Твиттере» сине-бело-голубых. Сегодня «Зенит» проведет матч с «Оренбургом» в лазурной форме.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
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