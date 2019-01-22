Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч ПремьерНева Спорт 00:20
Тренер уверен, что Кубок Матч Премьер позволит дать команде необходимую игровую практику. «Нам предстоит сыграть в интересном турнире против сильных соперников», — цитирует слова Семака официальный сайт «Зенита». В стартовом матче турнира московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.
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Букмекеры назвали фаворита матча «Зенит» — «Локомотив» на ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР
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