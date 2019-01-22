«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч ПремьерНева Спорт 00:20

Тренер уверен, что Кубок Матч Премьер позволит дать команде необходимую игровую практику. «Нам предстоит сыграть в интересном турнире против сильных соперников», — цитирует слова Семака официальный сайт «Зенита». В стартовом матче турнира московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер

Происшествия Происшествия Задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан.

Происшествия Происшествия Силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта «Сургут — Москва» В Югре силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта авиакомпании «Сургут — Москва».

Происшествия Происшествия Изменивший маршрут самолёт из Сургута приземлился в Ханты-Мансийске Самолёт, который следовал рейсом Сургут — Москва, но вынужден был изменить свой маршрут из-за возможной нештатной ситуации на борту, приземлился в Ханты-Мансийске.

Происшествия Происшествия Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак Актер Максим Виторган якобы подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».

Происшествия Происшествия Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров.

Авто Авто Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Наука Наука Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Технологии Технологии Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.

Авто Авто Mitsubishi привезет в Россию 7-местный Outlander В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Outlander.

Политика Политика Путин и Абэ начали переговоры в Кремле В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Происшествия Происшествия Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Происшествия Происшествия Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта

Экономика Экономика Brand Finance признал Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.

Экономика Экономика Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.

Происшествия Происшествия Горящие в Черном море суда опасно накренились Опасный крен зафиксирован на судах, горящих в Черном море в районе Керченского пролива.

Авто Авто Mercedes-Benz и BMW будут делать автомобили вместе Эксперты предсказывают в связи с этим, что новые поколения семейств BMW 1 Series и Mercedes-Benz A-Class получат единую архитектуру и самые передовые системы автономного или полуавтономного управления, а партнеры по проекту смогут сэкономить в результате распределения усилий миллиарды евро.

Происшествия Происшествия Суд оставил подозреваемого в шпионаже Уилана в СИЗО Мосгорсуд признал арест обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана законным, передает ТАСС.

Транспорт Транспорт Новый вид поезда появится в московском метро в 2020 году Поезд нового типа планируют запустить в столичном метро в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Общество Общество Жене премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково Жене премьер-министра Японии Акиэ Абэ подарили улитку вида Ахатин в "Кванториуме" Сколково, а также предложили собрать модель вулкана Фудзияма.

Происшествия Происшествия Специалистов «Туполева» подключили к расследованию крушения Ту‐22М3 Специалисты конструкторского бюро «Туполев» примут участие в расследовании причин авиакатастрофы с бомбардировщиком Ту-22М3 в Мурманской области.

Гаджеты Гаджеты Инсайдеры объявили цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S10 Стали известны цены на смартфоны Samsung линейки Galaxy S10. По сообщениям инсайдеров, самым доступным будет модель S10 Lite.

Авто Авто Renault выводит на рынок кроссовер Logan В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.

Происшествия Происшествия Одна из пропавших в горах Урала туристок погибла

Кино Кино «КиноПоиск» покажет церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире Сайт «КиноПоиск» в своём официальном блоге объявил, что покажет 91-ю церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире.

Общество Общество Архитектор виллы Киселева отсудил у телеведущего 2,5 миллиона рублей

Наука Наука В Китае обнаружили самую глубокую в мире голубую дыру В воронке проживают более 20 видов морских рыб и животных Голубая дыра глубиной более 300 метров была обнаружена в китайском городе Саньша (Парасельские острова, южная провинция Хайнань).

Происшествия Происшествия Полиция расширила зону оцепления в аэропорту Ханты-Мансийска Сотрудники полиции расширили зону оцепления около аэропорта Ханты-Мансийска, где незапланированно сел самолет Сургут-Москва.