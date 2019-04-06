Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛМойка78 вчера в 22:00
Петербургский «Зенит» в воскресенье, 7 апреля, проведет в Москве выездную игру с «Локомотивом» в рамках 22-го тура чемпионата России. В настоящее время игроки и тренерский штаб сине-бело-голубых прибыли в столицу, о чем сообщил Twitter клуба.
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Sport24.ruвчера в 20:15
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