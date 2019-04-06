Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛМойка78 вчера в 22:00

Локомотив — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Петербургский «Зенит» в воскресенье, 7 апреля, проведет в Москве выездную игру с «Локомотивом» в рамках 22-го тура чемпионата России. В настоящее время игроки и тренерский штаб сине-бело-голубых прибыли в столицу, о чем сообщил Twitter клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локо» — «Зенит»: ставите на ничью?

Sportbox.RU05:54

Экс-голкипер «Локомотива» — о матче с «Зенитом»: «Большого количества голов ждать не стоит»

Матч ТВ05:53

Биджиев: «Для победы над „Зенитом“ „Локомотиву“ нужно сыграть, как с „Краснодаром“»

Евро-футбол.ру02:56

Новиков: много голов в матче между «Локомотивом» и «Зенитом» ждать не стоит

РИА Новости04:05

Если верить статистике, Семин снова остановит Питер. Прогнозы на «Локомотив» — «Зенит»

Sport24.ruвчера в 20:15

«Локомотив» - «Зенит»: какой выбор сделать?

Все про Спорт рувчера в 14:54

«Зенит» прилетел в Москву. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Обновлено в 04:38
Происшествия

Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа

Обновлено в 01:23
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено 05 апреля в 11:25
Наука

Ученый описал ископаемое существо с множеством длинных щупалец

Хотя некоторые коллеги ученого имеют свое мнение на этот счет, все сходятся на том факте, что между древним ископаемым существом и современными медузами, полипами, теми же гребневиками и другими схожими морскими животными существует явная связь.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Наука

Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие

США передислоцировали контингент в Ливии

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение временно передислоцировать свой контингент в Ливии из соображений безопасности, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter командования.
Обновлено в 06:16
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:28
Происшествия

Необычную вспышку заметили в небе над Самарой

Жители Самары рассказали, что видели в небе над городом вспышку света, передает ФАН.
Обновлено в 04:40
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Футбол

«Ювентус» может установить уникальный рекорд Серии А

"Ювентус" сегодня может установить уникальный рекорд Серии А. Если сегодня "Наполи" проиграет "Дженоа" в матче 31-го тура итальянского чемпионата, то это поражение автоматически сделает "Юве" чемпионом Серии А в сезоне 2018/19.
Обновлено в 05:44
Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Политика

Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шрёдера с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шрёдера.
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Опубликован концепт «самого универсального смартфона в мире»

Концепт «самого универсального смартфона в мире» появился в Сети, его опубликовал в своем микроблоге в Twitter известный инсайдер Ice Universe.
Обновлено в 06:05
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Авто

В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000

Обновлено в 03:44
Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 03:14
Политика

Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве

Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Космос

Relativity Space изготовит ракету-носитель методом 3D-печати

Американская компания Relativity Space, разрабатывающая технологию производства ракет методом 3D-печати, заключала контракт, предусматривающий запуск ракеты в 2021 году.
Обновлено в 02:46
Авто

ГАЗ-21 «Волга» на базе Peugeot за 2 500 000 рублей

Обновлено в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное