«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛМойка78 вчера в 22:00

Петербургский «Зенит» в воскресенье, 7 апреля, проведет в Москве выездную игру с «Локомотивом» в рамках 22-го тура чемпионата России. В настоящее время игроки и тренерский штаб сине-бело-голубых прибыли в столицу, о чем сообщил Twitter клуба.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ

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