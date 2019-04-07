Футбол

«Зенит» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»Матч ТВ вчера в 11:36

Локомотив — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Петербургский «Зенит» прибыл в Москву на матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом пресс-служба команды сообщила в Twitter.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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