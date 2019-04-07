Футбол
«Зенит» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»Матч ТВ вчера в 11:36
Петербургский «Зенит» прибыл в Москву на матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом пресс-служба команды сообщила в Twitter.
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Футбол
Лионель Месси забил 33-й гол в Примере
Обновлено в 07:21
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено 05 апреля в 05:39
Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.
Обновлено в 07:35
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
МИД Пакистана: Власти Индии готовят атаку
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что официальный Исламабад располагает данными о якобы готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 06:23
Музыка
«Волочкова покусала?» Собчак исполнила бесноватый танец в блестящих штанах—видео
Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео, на котором она перевоплотилась в диву из 90-х.
Обновлено в 07:09
Религия
Акцию против сноса крестов в Куропатах проводит белорусская оппозиция в центре Минска
Организатора акции, лидера Белорусского Национального конгресса Николая Статкевича силовики задержали на выходе из дома, где он сейчас находится – неизвестно.
Обновлено в 07:01
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Космос
Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М
Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.
Обновлено в 01:17
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Футбол
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Здоровье
В Нижневартовске медсёстры будут обеспечивать пациентам европейский уход
Более двадцати медицинских сестёр на практике освоили новейшие правила ухода за тяжелобольными людьми в Школе сестёр милосердия, организованной благотворительным фондом «Океан жизни».
Обновлено в 00:35
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Футбол
Названы стартовые составы на матч «Урал» — «Енисей»
Тренерские штабы «Урала» и «Енисея» огласили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 05:28
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Политика
Порошенко заявил, что Украине не нужен президент-слабак
Проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы Киев шел европейским путем и не подпал под "имперское влияние" России.
Обновлено в 06:45
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49
Спорт
Финский тренер: лыжный спорт обойдется без больных норвежцев
Миру лыжных гонок будет только лучше, если ни один норвежский астматик не примет участия в Кубке мира без собственного желания.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
На Украине прошли испытания ракеты «Нептун»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».
Обновлено 05 апреля в 13:43
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20