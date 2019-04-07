«Зенит» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»Матч ТВ вчера в 11:36

Петербургский «Зенит» прибыл в Москву на матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом пресс-служба команды сообщила в Twitter.

«Зенит» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

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