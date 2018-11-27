Футбол

«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Шатова и Жиркова
Мойка78
10:18

Не сыграет в матче и Юрий Жирков, который пока еще не провел ни одной полноценной тренировки. Семак отметил, что Жирков может вернуться на поле до конца года, однако он очень много пропустил из-за серьезной травмы.
Мойка7810:18
Сергей Семак
По поводу травмированных ситуация не поменялась. Что касается Жиркова, он не провел ни одной полноценной тренировки, и его появления в завтрашнем матче ждать не следует. Олег Шатов также занимается в индивидуальной программе.
— Сергей Семак, российский футболистТАСС 09:25

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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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