Футбол
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в голубой формеСпорт-Экспресс 03:04
Лига Европы, 1/16 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
"Зенит" определился с формой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Петербуржцы выйдут на поле "Газпром-Арены" в голубой форме.
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