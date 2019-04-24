Футбол

На матче «Зенита» и «Динамо» присутствует больше 42 тысяч зрителейНевские Новости 15:30

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Поединок 25-ого тура РПЛ проходит в этим минуты на «Газпром Арене». Петербуржцы пока выигрывают - 2:0. Диктор по стадиону объявил, что на игре присутствуют 42 406 болельщиков.
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На матче «Зенита» и «Динамо» присутствует больше 42 тысяч зрителей

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