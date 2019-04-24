В Петербурге «Зенит» играет с «Динамо»Gazeta.SPb 14:27

Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге в 21:00 начался матч между футбольным клубом «Зенит» и московской сборной «Динамо». Встреча проходит в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.

В Петербурге «Зенит» играет с «Динамо»

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