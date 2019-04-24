Футбол
В Петербурге «Зенит» играет с «Динамо»Gazeta.SPb 14:27
|6′
Кирилл Панченко
|20′
Самба Соу
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
19
Смольников
25
Барриос
18
Жирков
27
Оздоев
24
Ригони
7
Азмун
22
Дзюба
11
Дриусси
1
Шунин
24
Евгеньев
25
Козлов
2
Морозов
3
Хольмен
44
Шуньич
19
Москвичев
27
Соу
6
Юсупов
8
Панченко
10
Черных
Динамо
Расстановка 5‑3‑2
Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге в 21:00 начался матч между футбольным клубом «Зенит» и московской сборной «Динамо». Встреча проходит в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.
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