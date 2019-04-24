Футбол

В Петербурге «Зенит» играет с «Динамо»Gazeta.SPb 14:27

Зенит — Динамо
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге в 21:00 начался матч между футбольным клубом «Зенит» и московской сборной «Динамо». Встреча проходит в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.
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